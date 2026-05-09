Frontalunfall kostete Tennengauer (48) das Leben

Tödlich endete eine Autofahrt für einen 48-jährigen Tennengauer am Freitagabend auf der Pass Gschütt Straße (B166) in Salzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er in Abtenau frontal mit dem Auto einer 20-jährigen Tennengauerin zusammen, woraufhin sein Fahrzeug einen Abhang hinuntergeschleudert wurde.
Das Auto blieb im Anschluss an einem Baum hängen. Für den 48-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 46-jähriger Beifahrer, der aus der Stadt Salzburg stammt, konnte sich selbst aus dem komplett zerstörten Pkw befreien.
Beide Verletzte im Spital
Auch die 20-Jährige schaffte es noch selbst, aus ihrem Auto. Ihr Fahrzeug ist ebenfalls ein Totalschaden. Die beiden Verletzten wurden in das Salzburger Unfallkrankenhaus bzw. in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Um zu klären, wie es zu dem tragischen Unfall im Ortsteil Lindenthal kommen konnte, wurde ein Sachverständiger herangezogen. Zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.