Feiern Sie den Muttertag noch in der Familie?

Der Muttertag steht vor der Tür und für viele Familien ist er nach wie vor ein fixer Anlass, gemeinsam Zeit zu verbringen. Gleichzeitig verändern sich Traditionen, Lebensmodelle und familiäre Gewohnheiten zunehmend. Unsere Frage des Tages vom 09.05.2026 lautet daher: „Feiern Sie den Muttertag noch im Kreis der Familie?“