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Frage des Tages

Feiern Sie den Muttertag noch in der Familie?

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09.05.2026 11:28
Ist der Muttertag mittlerweile altmodisch?
Ist der Muttertag mittlerweile altmodisch?(Bild: Copyrights © WDnet Digital Creation Studio - All Rights Reserved.)

 

Der Muttertag steht vor der Tür und für viele Familien ist er nach wie vor ein fixer Anlass, gemeinsam Zeit zu verbringen. Gleichzeitig verändern sich Traditionen, Lebensmodelle und familiäre Gewohnheiten zunehmend. Unsere Frage des Tages vom 09.05.2026 lautet daher: „Feiern Sie den Muttertag noch im Kreis der Familie?“

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Welche Bedeutung hat der Muttertag heute noch für Familien? Wird der Tag klassisch mit gemeinsamen Essen, Besuchen und Geschenken gefeiert oder verliert er zunehmend an Stellenwert? Welche Rolle spielen dabei moderne Familienstrukturen, räumliche Distanz und gesellschaftliche Veränderungen?

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