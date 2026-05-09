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Tickets im Lostopf

„Krone“-Gewinner feiern den Sommer mit dem Posthof

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09.05.2026 11:43
Die Frischluft-Bühne im Posthof Linz
Die Frischluft-Bühne im Posthof Linz(Bild: GregorHartl.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zeit für etwas „FrischLuft“ und „Ahoi“! Das Openair-Programm im Linzer Posthof und an der Donaulände hat für diese Saison einige Schmankerl zu bieten. Die „Krone“ verlost Tickets für drei besondere Konzerthighlights. Gleich hier mitspielen!

Das auf dem Posthof-Areal etablierte Openair-Erlebnis „FrischLuft“-Bühne ist nicht mehr aus dem Linzer Kultursommer wegzudenken. Da locken wieder viele bekannte Namen in den Linzer Hafen! Aber nicht nur das: Der Posthof erweckt das beliebte Festival-Format „Ahoi! Pop“ wieder zum Leben und startet damit ein Comeback, auf das sehr viele gewartet haben. Die „Krone“ hat sich aus dem Programm die Highlights rausgesucht und verlost dafür Tickets.

Abtanzen zu unschlagbarem Austropop! 
Wir starten mit 5x2 Tickets für Edmund, die am 5. Juni mit ihrer aktuellen Legende-Tour die Open-Air-Bühne im Linzer Posthof richtig aufwirbeln. Die klassischen Hits, wie „Leiwand“, „Legende“ oder „Freindschoft“ werden dabei vom Sänger-Duo und vom Publikum gleichermaßen ausgelassen zelebriert. Am 8. Juli eröffnen dann keine geringeren als Pizzera & Jaus das neu-alte „Ahoi! Pop“-Festival im Linzer Donaupark. Für dieses Hit-Spektakel gibt’s 10x2 Tickets zu gewinnen. Und am 28. August ist die „Krone“ auch wieder dabei, wenn Christina Stürmer beim Posthof-Openair ein Heimspiel der Extraklasse hinlegt. Wer die gebürtige Linzerin live erleben möchte, der hat die Chance auf 5x2 Tickets.

Tickets für Edmund gewinnen.
Tickets für Edmund gewinnen.(Bild: Lukas Rauch)
Pizzera & Jaus eröffnen das Ahoi! Pop-Festival.
Pizzera & Jaus eröffnen das Ahoi! Pop-Festival.(Bild: Ingo Petramer)
Seien Sie beim Heimspiel von Christina Stürmer dabei.
Seien Sie beim Heimspiel von Christina Stürmer dabei.(Bild: Lior Keter)

Und so wird man zum Gewinner: 
Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis 19. Mai (10 Uhr) möglich. Weitere Infos zu den Terminen unter www.posthof.at.

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