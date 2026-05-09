„Krone“-Gewinner feiern den Sommer mit dem Posthof

Abtanzen zu unschlagbarem Austropop!

Wir starten mit 5x2 Tickets für Edmund, die am 5. Juni mit ihrer aktuellen Legende-Tour die Open-Air-Bühne im Linzer Posthof richtig aufwirbeln. Die klassischen Hits, wie „Leiwand“, „Legende“ oder „Freindschoft“ werden dabei vom Sänger-Duo und vom Publikum gleichermaßen ausgelassen zelebriert. Am 8. Juli eröffnen dann keine geringeren als Pizzera & Jaus das neu-alte „Ahoi! Pop“-Festival im Linzer Donaupark. Für dieses Hit-Spektakel gibt’s 10x2 Tickets zu gewinnen. Und am 28. August ist die „Krone“ auch wieder dabei, wenn Christina Stürmer beim Posthof-Openair ein Heimspiel der Extraklasse hinlegt. Wer die gebürtige Linzerin live erleben möchte, der hat die Chance auf 5x2 Tickets.