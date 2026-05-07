Regierung stoppt jetzt „Sommerferien-Ehen“

Gesetzeslücke wird geschlossen

Dieser Vorschlag ist eine direkte Antwort auf die Praxis der sogenannten „Sommerferien-Ehen“. Beratungsstellen berichten von Fällen, in denen junge Mädchen während eines Aufenthalts in ihrem Herkunftsland zwangsverheiratet werden. Während die geltende „ordre public“-Klausel (Bestimmungen fremden Rechts sind nicht anzuwenden, wenn sie gegen österreichische Grundwerte verstoßen) bisher nur Einzelfallprüfungen zuließ, schafft das neue Gesetz nun generelle Rechtsklarheit. Damit entsprechen auch im Ausland vollzogene Ehen den strengen österreichischen Bestimmungen. Der letzte rechtliche Spielraum für Kinderehen wird damit endgültig geschlossen.