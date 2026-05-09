Nach PS5 wird nun auch Nintendo Switch 2 teurer

Betriebsgewinn 2025/26 massiv gesteigert

Im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) hatte Nintendo zwar den Betriebsgewinn um 27,5 Prozent auf 360,1 Milliarden Yen gesteigert, damit jedoch die Erwartungen der Analysten verfehlt. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Sony, wo der Gewinn ebenfalls hinter den Schätzungen zurückblieb und der Konzern für das laufende Jahr wegen nachlassender PS5-Verkäufe mit einem Umsatzrückgang in der wichtigen Spiele-Sparte rechnet.