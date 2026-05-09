Trainiert am Campus: Bayern heiß auf Kvaratskhelia

„Ich kann bestätigen, dass der Junge da ist – der Bruder. Er hat mittrainiert und ein Freundschaftsspiel gemacht. Er ist ein junger Bursche, hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklassespieler, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler. Wir werden sehen, wie es da weitergeht“, erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg.