Trainiert am Campus: Bayern heiß auf Kvaratskhelia

Verpflichtet der FC Bayern etwa schon bald einen Kvaratskhelia? Wie Sportdirektor Christoph Freund bereits bestätigt hat, trainiert Tornike Kvaratskhelia, der kleine Bruder von PSG-Stürmer Khvicha Kvaratskhelia, aktuell am Campus der Münchner.
„Ich kann bestätigen, dass der Junge da ist – der Bruder. Er hat mittrainiert und ein Freundschaftsspiel gemacht. Er ist ein junger Bursche, hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklassespieler, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler. Wir werden sehen, wie es da weitergeht“, erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg.
Aktuell steht Kvaratskhelia bei Dinamo Tiflis unter Vertrag, außerdem kickt der 16-jährige Flügelstürmer für Georgiens U17-Nationalmannschaft.
Erster Treffer im Bayern-Dress
Wie die „tz“ schreibt, stand der Youngster am Dienstag beim U17-Testspiel der Bayern gegen die Global Academy von Klaus Augenthaler am Feld und glänzte direkt mit einem sehenswerten Treffer. Erobert etwa schon bald ein weiterer Kvaratskhelia die internationale Fußballbühne?
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