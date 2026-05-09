27-Jähriger am Schutzweg von Auto getötet

Reanimation vor Ort, Unfallopfer verstarb im Wiener AKH

Der eintreffende Rettungsdienst sorgte sich sofort um den Schwerverletzten und führte Maßnahmen zur Lebensrettung durch – reanimiert wurde der Jugendliche ins Wiener AKH gebracht. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben – vergangenen Freitagabend hat der syrische Staatsbürger leider den Kampf um sein Leben verloren, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich meldet.