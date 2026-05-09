27-Jähriger am Schutzweg von Auto getötet

Offenbar ohne auf die rot anzeigende Fußgängerampel zu sehen, wollte ein Fußgänger in Vösendorf im Bezirk Mödling (NÖ) einen Zebrastreifen überqueren. Laut Zeugenaussagen stand die Ampel für Fußgänger auf Rot. Ein Auto erfasste ihn – trotz positiver Hoffnungen am Unfallort waren die Verletzungen doch so schwer, dass er Freitagabend im AKH Wien verstarb.
Laut übereinstimmender Zeugenaussagen wollte der 27-Jährige den Schutzweg der Ampel trotz Rotlicht noch schnell überqueren. Der Syrer wurde dabei jedoch von einem Auto eines 24-jährigen Wieners erfasst und zu Boden gestoßen.
Reanimation vor Ort, Unfallopfer verstarb im Wiener AKH
Der eintreffende Rettungsdienst sorgte sich sofort um den Schwerverletzten und führte Maßnahmen zur Lebensrettung durch – reanimiert wurde der Jugendliche ins Wiener AKH gebracht. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben – vergangenen Freitagabend hat der syrische Staatsbürger leider den Kampf um sein Leben verloren, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich meldet.
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