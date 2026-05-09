Zug rammte abgestürzten Traktor: Mann verletzt

Fürchterlicher Unfall am Freitagnachmittag in Patsch (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Wie bereits kurz berichtet, stürzte ein Traktor mit einem 40-jährigen Einheimischen ab. Die Zugmaschine landete auf den Schienen und wurde von einem Zug erfasst. Der Lenker wurde schwer verletzt.
Der schreckliche Zwischenfall ereignete sich am Freitag gegen 16.21 Uhr. Dort war ein 40-jähriger Einheimischer damit beschäftigt, mit einer Eisenkette einen Baumstumpf neben einem Feldweg in Patsch mit seinem Traktor zu entfernen.
Ursache noch unklar
Aus bislang unbekannter Ursache stürzte das Fahrzeug rund 100 Meter ab und kam auf den Gleisen der Brennerbahn zum Stillstand. Der Einheimische wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und blieb nach etwa 50 Metern schwer verletzt liegen.
Wenig später kollidierte ein Railjet der ÖBB, der in Richtung Innsbruck unterwegs war, mit dem Wrack. Der Zug entgleiste zum Glück nicht, auch verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden an der Lok und an sechs Waggons.
Sohn beobachtete Unfall
Der 15-jährige Sohn des Verunfallten bemerkte den Unfallhergang und verständigte umgehend seine Mutter. Diese setzte die Rettungskette in Gang. Der 40-Jährige wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers „C1“ mit dem Tau geborgen und in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.
Die Bahnstrecke war in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 19 Uhr gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.
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