Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landete auf Schienen

Zug rammte abgestürzten Traktor: Mann verletzt

Tirol
09.05.2026 10:36
Das Wrack wurde von einem Railjet erfasst.
Das Wrack wurde von einem Railjet erfasst.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Fürchterlicher Unfall am Freitagnachmittag in Patsch (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Wie bereits kurz berichtet, stürzte ein Traktor mit einem 40-jährigen Einheimischen ab. Die Zugmaschine landete auf den Schienen und wurde von einem Zug erfasst. Der Lenker wurde schwer verletzt.

0 Kommentare

Der schreckliche Zwischenfall ereignete sich am Freitag gegen 16.21 Uhr. Dort war ein 40-jähriger Einheimischer damit beschäftigt, mit einer Eisenkette einen Baumstumpf neben einem Feldweg in Patsch mit seinem Traktor zu entfernen.

Ursache noch unklar
Aus bislang unbekannter Ursache stürzte das Fahrzeug rund 100 Meter ab und kam auf den Gleisen der Brennerbahn zum Stillstand. Der Einheimische wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und blieb nach etwa 50 Metern schwer verletzt liegen.

Wenig später kollidierte ein Railjet der ÖBB, der in Richtung Innsbruck unterwegs war, mit dem Wrack. Der Zug entgleiste zum Glück nicht, auch verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden an der Lok und an sechs Waggons.

Lesen Sie auch:
Der total beschädigte Traktor direkt neben den Gleisen der Brennerstrecke
Ein Schwerverletzter
Traktor abgestürzt und dann von Zug gestreift
08.05.2026

Sohn beobachtete Unfall
Der 15-jährige Sohn des Verunfallten bemerkte den Unfallhergang und verständigte umgehend seine Mutter. Diese setzte die Rettungskette in Gang. Der 40-Jährige wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers „C1“ mit dem Tau geborgen und in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Die Bahnstrecke war in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 19 Uhr gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.05.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
292.254 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.963 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
103.844 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
957 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
552 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Innenpolitik
Regierung stoppt jetzt „Sommerferien-Ehen“
458 mal kommentiert
In Österreich sind rund 200 Mädchen von Zwangsehen betroffen. Das Bild stammt von einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf