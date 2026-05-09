New York Knicks vor Einzug ins Conference-Finale

In der Western Conference ist das Bild inzwischen weniger klar. Die San Antonio Spurs gingen bei den Minnesota Timberwolves erstmals in Führung und liegen nach Spiel drei nun 2:1 vorn. Dank des starken Franzosen Victor Wembanyama, der 39 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks verbuchte, gewannen die Texaner mit 115:108 (51:51). Bei den Gastgebern waren 32 Zähler von Anthony Edwards zu wenig. Im zweiten Halbfinale der Western Conference duellieren sich die Oklahoma City Thunder und die Los Angeles Lakers.