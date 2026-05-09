Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NBA-Play-offs

New York Knicks vor Einzug ins Conference-Finale

US-Sport
09.05.2026 10:20
Jalen Brunson (r.)
Jalen Brunson (r.)(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die New York Knicks stehen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA dicht vor dem Einzug ins Finale der Eastern Conference. Das Team gewann am Freitag (Ortszeit) auch das dritte Match bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 (60:52) und braucht beim Stand von 3:0 in der „best of seven“-Serie nur noch einen Erfolg. Am Sonntag können die Knicks die Serie in Philadelphia mit einem Sieg beenden.

0 Kommentare

Einmal mehr machte Knicks-Spielmacher Jalen Brunson den Unterschied. Der 29-Jährige war nicht nur mit 33 Punkten Topscorer der Partie, sondern gab auch neun Assists und schnappte sich fünf Rebounds. Auch Mikal Bridges (23 Zähler) und Josh Hart (12 Punkte/11 Rebounds) überzeugten beim Team aus dem Big Apple.

Titelträume in New York
Durch ihre überzeugenden Leistungen in den Play-offs gelten die Knicks mittlerweile als Mitfavorit auf den NBA-Titel. Bisher konnte sich New York lediglich 1970 und 1973 die Krone der besten Basketball-Liga der Welt aufsetzen. Im Dezember holten die Knicks bereits den 2023 gegründeten NBA-Cup. Sollten sie ins Finale der Eastern Conference einziehen, würden sie dort auf die Detroit Pistons oder die Cleveland Cavaliers treffen.

In der Western Conference ist das Bild inzwischen weniger klar. Die San Antonio Spurs gingen bei den Minnesota Timberwolves erstmals in Führung und liegen nach Spiel drei nun 2:1 vorn. Dank des starken Franzosen Victor Wembanyama, der 39 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks verbuchte, gewannen die Texaner mit 115:108 (51:51). Bei den Gastgebern waren 32 Zähler von Anthony Edwards zu wenig. Im zweiten Halbfinale der Western Conference duellieren sich die Oklahoma City Thunder und die Los Angeles Lakers.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
09.05.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
292.254 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.963 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
103.844 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
957 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
552 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Innenpolitik
Regierung stoppt jetzt „Sommerferien-Ehen“
458 mal kommentiert
In Österreich sind rund 200 Mädchen von Zwangsehen betroffen. Das Bild stammt von einer ...
Mehr US-Sport
NBA-Play-offs
New York Knicks vor Einzug ins Conference-Finale
NBA
Rekord für James – Lakers unterliegen Thunder
NHL
Carolina Hurricanes vor Einzug ins Halbfinale
NBA-Playoffs
New York Knicks begnügen sich mit „normalem“ Sieg
NHL-Play-offs
Ducks gleichen aus, Sabres gehen in Führung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf