Zwei Schlangen steckten in Maschendrahtzaun fest

Als Gerhard B. die Hühner hinter seinem Haus in Steyr füttern wollte, stieß er auf eine Schlange, die ihm mit weit aufgerissenem Maul drohte. Er sah, dass das Reptil sich in einem Maschendrahtknäuel verheddert hatte und sich daraus nicht mehr befreien konnte. Da der 39-Jährige keine Erfahrung im Umgang mit Schlangen hat, rief er den Experten Hans Esterbauer zu Hilfe.