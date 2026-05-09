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Die Eisheiligen starten mit Regen und Gewitter

Wetter
09.05.2026 10:39
Die Eisheiligen bringen einen ordentlichen Wetterumschwung in ganz Österreich.
Die Eisheiligen bringen einen ordentlichen Wetterumschwung in ganz Österreich.(Bild: tan4ikk - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Nach dem teils frühsommerlichen Wochenende wird es in Österreich in der neuen Woche deutlich kühler. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Eisheiligen, die heuer pünktlich ab Montag für einen unangenehmen Wetterumschwung sorgen. Vor allem in den Nächten wird es frisch und die Temperaturen gehen deutlich nach unten.

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Am Samstag zeigt sich das Wetter in ganz Österreich noch frühsommerlich. Es scheint vor allem im Osten häufig die Sonne, während sich besonders in den Alpen zunehmend größere Quellwolken, Regenschauer und lokale Gewitter bilden. Sonst bleibt es meist trocken bei angenehmen 18 bis 26 Grad.

Schon am Sonntag ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf, erste Regenschauer breiten sich aus. Im Osten und Südosten bleibt es zwar noch länger freundlich, die stabile Wetterphase endet aber langsam. Die Temperaturen liegen dennoch zwischen 21 und 27 Grad.

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Immer mehr Wolken und Regenschauer ziehen dann am Montag durchs Land. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen oft nur noch zwölf bis 18 Grad. Besonders entlang der Alpen und im Westen wird es unbeständig.

Am Mittwoch startet der Tag in vielen Regionen zwar noch sonnig und oft wolkenlos, doch vom Südwesten breiten sich im Tagesverlauf erneut dichtere Wolken aus. Bereits rund um die Mittagszeit setzen erste Regenschauer ein, die sich bis zum Abend bis in den Nordosten ausbreiten. Die Frühtemperaturen liegen nur noch zwischen ein und sieben Grad, tagsüber werden maximal 19 Grad erreicht.

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