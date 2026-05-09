Die Eisheiligen starten mit Regen und Gewitter

Am Mittwoch startet der Tag in vielen Regionen zwar noch sonnig und oft wolkenlos, doch vom Südwesten breiten sich im Tagesverlauf erneut dichtere Wolken aus. Bereits rund um die Mittagszeit setzen erste Regenschauer ein, die sich bis zum Abend bis in den Nordosten ausbreiten. Die Frühtemperaturen liegen nur noch zwischen ein und sieben Grad, tagsüber werden maximal 19 Grad erreicht.