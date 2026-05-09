Um 21. Halbfinale! „Im Play-off sind wir Monster“

Nichts für schwache Nerven! Die Fivers kämpfen in der Handball Liga Austria am Samstag in Hard um das 21. Halbfinalticket in Folge. „Wir wollen das ,Unmögliche‘ möglich machen“, so Trainer Peter Eckl. „Auf in die nächste Runde!“ Auf Kapitän Marin Martinovic und Co. wartet eine Mammutaufgabe.
„Ein Entscheidungsspiel, es geht um alles. Ich bin mir sicher, es wird ein Match mit unfassbar harter und intensiver Deckung.“ Kapitän Marin Martinovic und seine Fivers-Handballer kämpfen am Samstag (20.20 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) im Showdown der Best-of-3-Viertelfinalserie in Hard um den Aufstieg. „Viele Kleinigkeiten und die Tagesverfassung werden entscheiden.“
Der Aufbau-Routinier sieht gegenüber der „Krone“ eine 50:50-Ausgangslage. „Die Harder haben natürlich individuelle Klasse. Wir kommen über die Mannschaft, den breiten Kader. Wir freuen uns, in dieser Halle und bei dieser Stimmung spielen zu können. Für das arbeiten, trainieren wir jeden Tag. Wir werden voll attackieren – und am Ende schauen wir, was dabei rauskommt.“ Trainer Eckl: „Wir wollen etwas schaffen, das noch keine Fivers-Mannschaft in den Play-offs geschafft hat. Aufsteigen – und zwar mit zwei Auswärtssiegen in Hard. Es steckt in uns, das weiß ich.“
Die Fivers, die auswärts mit 33:32 siegten, dann daheim mit 31:32 unterlagen, peilen das bereits 21. Halbfinalticket in Folge an. „Wir sind mit Abstand der einzige Klub, der so eine Serie geschafft hat. Das zeigt, wie gut bei uns von den Jugend- bis zum HLA-Trainer gearbeitet wird“, betont Boss Tom Menzl, der nur an den Aufstieg denken möchte. „Wir sind angesichts dieser langen Serie ja Play-off-Monster. Die Mannschaft hat einen tollen Charakter und hört nie auf zu kämpfen.“
Zweierteam um Meistertitel
Die Margaretner können am Samstag auf durchwegs Unterstützung bauen: Das Zweierteam will sich im „Vorspiel“ gegen Hard zum Zweitliga-Meister krönen und dann Martinovic und Co. lautstark anfeuern. Auch einige Fivers-Väter haben sich angesagt.
HLA-VIERTELFINAL-SERIE, Samstag, weiters, 18.30 Uhr: Ferlach – Krems (Stand: 1:1). – Bereits im Halbfinale: Bad Vöslau, Bruck/Trofaiach.
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