Um 21. Halbfinale! „Im Play-off sind wir Monster“

Der Aufbau-Routinier sieht gegenüber der „Krone“ eine 50:50-Ausgangslage. „Die Harder haben natürlich individuelle Klasse. Wir kommen über die Mannschaft, den breiten Kader. Wir freuen uns, in dieser Halle und bei dieser Stimmung spielen zu können. Für das arbeiten, trainieren wir jeden Tag. Wir werden voll attackieren – und am Ende schauen wir, was dabei rauskommt.“ Trainer Eckl: „Wir wollen etwas schaffen, das noch keine Fivers-Mannschaft in den Play-offs geschafft hat. Aufsteigen – und zwar mit zwei Auswärtssiegen in Hard. Es steckt in uns, das weiß ich.“