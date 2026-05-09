Vegas Golden Knights stellen gegen Ducks auf 2:1

Die Vegas Golden Knights haben am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im Play-off der Western Conference bei den Anaheim Ducks einen klaren Sieg gefeiert. Sie führen damit in der „best of seven“-Serie mit 2:1. Matchwinner für die Golden Knights, die mit drei Toren im ersten Drittel früh für klare Verhältnisse sorgten, war Mitch Marner mit drei Toren und einer Vorlage.
In der Eastern Conference schafften die Montreal Canadiens gegen die Buffalo Sabres mit einem 5:1-Auswärtssieg den Ausgleich zum 1:1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.