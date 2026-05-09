Vegas Golden Knights stellen gegen Ducks auf 2:1

Die Vegas Golden Knights haben am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im Play-off der Western Conference bei den Anaheim Ducks einen klaren Sieg gefeiert. Sie führen damit in der „best of seven“-Serie mit 2:1. Matchwinner für die Golden Knights, die mit drei Toren im ersten Drittel früh für klare Verhältnisse sorgten, war Mitch Marner mit drei Toren und einer Vorlage.