Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um junge Frau

Kein Deutschkurs: Pflege-Studentin rausgeworfen

Niederösterreich
09.05.2026 10:30
Das IMC Krems steht wegen exmatrikulierter Studentin in Kritik.
Das IMC Krems steht wegen exmatrikulierter Studentin in Kritik.(Bild: IMC Krems)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Wurde eine angehende Krankenschwester von ihrer Hochschule über Fristen falsch informiert und jetzt exmatrikuliert? Der „Krone“ vorliegende Schriftstücke würden dies bestätigen. Das geht auch dem Vater einer Studienkollegin der jungen Frau zu weit und prangert das Vorgehen an. Was das IMC Krems dazu sagt.

0 Kommentare

„Da gibt es so einen riesigen Mangel an Pflegekräften und dann geht man so mit Auszubildenden um? Ein riesiger Skandal!“, ärgert sich der Vater einer Studienkollegin, deren Freundin im zweiten Jahr aus dem Lehrgang der IMC-Krems-Außenstelle in Mistelbach hinausgeworfen wurde. Der Grund: Die in Österreich geborene und bereits ausgebildete Pflegeassistentin hat keine Matura.

Damit sie aber das Bachelor-Studium der Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Krems trotzdem machen darf, muss sie rechtzeitig einen Deutsch- und einen Englisch-Kurs absolvieren. Sie fragte nach, wie lange sie denn dafür Zeit hätte und in der Antwort der akademischen Leitung – sie liegt der „Krone“ vor – hieß es, dass dies bis mindestens vier Wochen vor der Bachelorprüfung erledigt werden müsse.

„Zerstörte junge Existenz“
„Jetzt wurde sie plötzlich ohne Vorwarnung exmatrikuliert! Nach der Antwort des IMC Krems hätte sie aber bis Juni 2027 Zeit gehabt“, empört sich der Vater über die „zerstörte Existenz einer jungen angehenden Krankenschwester, die wir wegen des Fachkräftemangels so dringend brauchen würden“. Die beiden Kurse wären bereits gebucht, bezahlt und für September geplant gewesen, meint der Weinviertler weiter.

Lesen Sie auch:
Öko-Redakteur Perry, Rosenkranz und Astrid Pröll mit den kleinen Fledermaus-Rettern
NÖ-Tierschützlinge
Schüler werden zu Fledermaus-Rettern
08.05.2026

Muttersprache Deutsch ...
Seines Wissens nach gab es sonst keine Probleme oder Unregelmäßigkeiten. Mit Muttersprache Deutsch seien auch sprachliche Barrieren der Studentin auszuschließen. Und selbst wenn es gesetzliche Fristen gäbe, die man ihr zuvor falsch mitgeteilt hat, sei der Fehler dann beim IMC Krems zu suchen – die junge Frau könne nichts dafür, fordert der Vater die Hochschule auf, ihren Fehler auch gefälligst wieder bereinigen und nicht die Zukunft der Frau zu gefährden.

Hochschule muss sich „ans Gesetz halten“
Auf Anfrage heißt es vom IMC, dass man aus Datenschutzgründen keine personenbezogenen Informationen weitergeben dürfe. Das bedeutet auch, dass die Hochschule den der „Krone“ vorliegenden Schriftverkehr – unter anderem mit Institutsleiter Markus Golla – nicht kommentiert.

Allgemein betont man, dass bei Nichtvorliegen der allgemeinen Universitätsreife im Fachhochschulgesetz geregelt sei, dass vorzuweisende Zusatzprüfungen jedenfalls vor Eintritt in das zweite Studienjahr nachgewiesen werden müssen. Bei allem guten Willen müsse man sich an das Gesetz halten. Und: In jedem Fall werden Voraussetzungen bereits im Rahmen der Bewerbung klar und schriftlich kommuniziert. Auch auf der Website des IMC.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.05.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
292.254 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.963 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
103.844 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
957 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
552 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Innenpolitik
Regierung stoppt jetzt „Sommerferien-Ehen“
458 mal kommentiert
In Österreich sind rund 200 Mädchen von Zwangsehen betroffen. Das Bild stammt von einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf