Kein Deutschkurs: Pflege-Studentin rausgeworfen

Damit sie aber das Bachelor-Studium der Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Krems trotzdem machen darf, muss sie rechtzeitig einen Deutsch- und einen Englisch-Kurs absolvieren. Sie fragte nach, wie lange sie denn dafür Zeit hätte und in der Antwort der akademischen Leitung – sie liegt der „Krone“ vor – hieß es, dass dies bis mindestens vier Wochen vor der Bachelorprüfung erledigt werden müsse.