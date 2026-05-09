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Klage anhängig

„David“ Fussl legt sich mit dem „Goliath“ Temu an

Wirtschaft
09.05.2026 11:26
Die Fussl-Eigentümer Karl (li.) und Ernst Mayr ziehen gegen den Billiganbieter vor Gericht. ...
Die Fussl-Eigentümer Karl (li.) und Ernst Mayr ziehen gegen den Billiganbieter vor Gericht. Dieser warb ohne Erlaubnis mit ihrem Firmennamen.(Bild: Krone KREATIV/FUSSL Modestraße)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Der Riese aus China hat mit dem Markennamen des oberösterreichischen Familienbetriebs geworben – und wurde daraufhin geklagt. Ende Mai ist nun die erste Verhandlung am Wiener Handelsgericht. Ganz nebenbei übersprang der Modehändler im Vorjahr erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz.

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Der chinesische Versender Temu überschwemmt Europa weiter mit Billigstwaren und ist daher vielen Geschäftstreibenden ein Dorn im Auge. Der heimische Modehändler Fussl hat nun aber genug. Nachdem der Online-Riese – ohne Erlaubnis – mit dem Markennamen des Familienbetriebs warb, klagte man im letzten Jahr auf Schadenersatz.

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