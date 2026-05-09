„David“ Fussl legt sich mit dem „Goliath“ Temu an

Der chinesische Versender Temu überschwemmt Europa weiter mit Billigstwaren und ist daher vielen Geschäftstreibenden ein Dorn im Auge. Der heimische Modehändler Fussl hat nun aber genug. Nachdem der Online-Riese – ohne Erlaubnis – mit dem Markennamen des Familienbetriebs warb, klagte man im letzten Jahr auf Schadenersatz.