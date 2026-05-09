Postenschacher? Heuchelei!

Und ebenso wenig zufällig, wie ÖVP-Minister Magnus Brunner EU-Kommissar wurde und Ex-Minister Martin Kocher Nationalbank-Gouverneur, wird nun eben der Neos-Mann Loacker Mitglied des EU-Rechnungshofes. Wobei auch seine Vorgängerin Helga Berger zuvor Kabinetts-Chefin der Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer war. Und kein Zufall ist es auch, dass die ehemalige SPÖ-Ministerin Sonja Hammerschmid Bundestheater-Chefin wird und, wie man erst unlängst erfuhr, eine Kabinetts-Mitarbeiterin der vormaligen Umweltministerin Leonore Gewessler einen Top-Job erhielt.