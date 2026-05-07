Ein Wassertrend soll Fuschlsee Wintergäste bringen

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels braucht es neue Ideen, die unabhängig von der Schneelage sind. Zumal sich die sechs Gemeinden in der Region vermehrt in Richtung Ganzjahresdestination entwickeln wollen. Welche Ideen es dafür sonst noch gibt, lesen Sie heute in der „Krone“ und hier auf krone.at. Ob schon am See, auf dem Balkon oder noch im Büro, einen schönen vorletzten Arbeitstag der Woche!