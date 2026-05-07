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Ein Wassertrend soll Fuschlsee Wintergäste bringen

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07.05.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Liebe „Krone“-Leser! Welcher See ist Ihnen im Bundesland Salzburg am liebsten? Bei vielen fällt die Wahl wohl auf den Fuschlsee. Das türkisblaue Gewässer lockt auch im Hochsommer oft mit kühlen Temperaturen. Die Touristiker aus der Region wollen die Gäste jetzt auch vermehrt im Winter zum Baden animieren ...

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Es ist ein Trend, über den auch die „Krone“ schon berichtet hat: Eisbaden. Das Abtauchen in natürliche Gewässer, selbst wenn es draußen eisig kalt ist, wird bei Jung und Alt immer beliebter. Der Tourismusverband Fuschlseeregion setzt jetzt unter anderem auf diese Nische um auch im Winter attraktiver zu werden.

Lesen Sie auch:
Der Fuschlsee soll Badegäste künftig nicht nur im Sommer anlocken.
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Der Fuschlsee lockt seine Gäste mit Eisbaden
07.05.2026

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels braucht es neue Ideen, die unabhängig von der Schneelage sind. Zumal sich die sechs Gemeinden in der Region vermehrt in Richtung Ganzjahresdestination entwickeln wollen. Welche Ideen es dafür sonst noch gibt, lesen Sie heute in der „Krone“ und hier auf krone.at. Ob schon am See, auf dem Balkon oder noch im Büro, einen schönen vorletzten Arbeitstag der Woche!

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