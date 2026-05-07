Kate Hudson sorgt im „Guckloch“-Kleid für Aufsehen

Läuft Kate Hudson mit diesem Look etwa Heidi Klum den Rang für das aufsehenerregendste Red-Carpet-Kleid ab? Die Schauspielerin überließ in ihrem „Guckloch“-Dress bei der Premiere der Netflix-Doku „Marty, Life is Short“ über Hollywoodstar Martin Short nämlich nur wenig der Fantasie ...
Eigentlich sollte es an diesem Abend ja um Martin Short gehen. Immerhin feierte die Netflix-Doku des Komikers am Mittwochabend in Los Angeles Premiere. Der heimliche Star am Red Carpet war aber eine ganz andere: Kate Hudson.
Dann drehte Hudson sich zur Seite ...
Woran das lag? An ihrem aufsehenerregenden Outfit! Die 47-Jährige, die in diesem Jahr für einen Oscar nominiert war, kam nämlich in einem senfgelben Kleid, das von vorn noch recht unspektakulär wirkte. Doch dann drehte sich Hudson zur Seite ...
Und sorgte für Staunen! Denn das Dress hatte auf den Seiten ein „Guckloch“, das sich über den gesamten Oberkörper der Hollywood-Schönheit zog. Und Hudson trug natürlich rein gar nichts drunter. Ein Anblick, der den Fans wohl den Atem raubte.
Wie vermutlich auch Hudsons Rückansicht, die dank einer kunstvollen Drapierung des Stoffes ebenfalls ein wahrer Hingucker war.
Promi-Auflauf am Red Carpet
Neben Kate Hudson durfte sich Martin Short an diesem Abend aber noch über weitere Promi-Gäste freuen. Unter anderem posierten auch „Only Murders in the Building“- Co-Star Selena Gomez, „Harry und Sally“-Legende Billy Crystal oder Komiker Eugene Levy mit dem Hollywood-Komiker für die Kameras.
Erst Anfang des Jahres musste Martin Short übrigens einen schrecklichen Verlust erleiden: Seine Tochter Katherine starb im Alter von nur 42 Jahren.
Doku auf Netflix
Filmregisseur Lawrence Kasdan („Ich liebe Dich zu Tode“) widmet dem 76-jährigen Kanadier mit „Marty, Life is Short“ eine ausführliche Dokumentation, in der er Archivaufnahmen und Interviews mit Wegbegleitern verschneidet.
Und selbstredend kommt auch Martin Short selbst zu Wort, der spitzbübisch auf seinen Weg zurückblickt. Zu sehen ist die Doku ab Dienstag auf Netflix.
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