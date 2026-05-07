Niedriger Wasserstand in Österreichs Flüssen

Besonders rasch sind demnach die Pegelstände im Murgebiet gesunken, und zwar von 60 auf 90 Prozent von März bis April. Im Marchgebiet erhöhte sich der entsprechende Anteil von 55 auf 90 Prozent. Im Einzugsgebiet von Raab, Rabnitz und Leitha im Osten des Landes nahm die Zahl niedriger und sehr niedriger Pegel innerhalb eines Monats stark zu und stieg laut WWF von 40 auf rund 75 Prozent.