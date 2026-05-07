Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WWF schlägt Alarm

Niedriger Wasserstand in Österreichs Flüssen

Österreich
07.05.2026 12:26
Viele österreichische Flüsse, darunter die Drau, haben derzeit einen niedrigen Wasserstand.
Viele österreichische Flüsse, darunter die Drau, haben derzeit einen niedrigen Wasserstand.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drei Viertel der Fluss-Pegel in Österreich weisen bereits Niedrigwasser auf. Besonders stark betroffen sind das Mur-Einzugsgebiet in der Steiermark, die Vöckla, March, Kamp in Nieder- und Oberösterreich, die Drau (Kärnten) und Flüsse im Burgenland, wie die Naturschutzorganisation WWF mitteilte.

0 Kommentare

Besonders rasch sind demnach die Pegelstände im Murgebiet gesunken, und zwar von 60 auf 90 Prozent von März bis April. Im Marchgebiet erhöhte sich der entsprechende Anteil von 55 auf 90 Prozent. Im Einzugsgebiet von Raab, Rabnitz und Leitha im Osten des Landes nahm die Zahl niedriger und sehr niedriger Pegel innerhalb eines Monats stark zu und stieg laut WWF von 40 auf rund 75 Prozent.

„Die aktuellen Niedrigwasserstände sind ein Warnsignal für die akuten Folgen der Klimakrise. Wenn Flüsse schon im Frühjahr dauerhaft zu wenig Wasser führen, geraten ganze Lebensräume unter Druck. Das hat spürbare Folgen für Ökosysteme, Artenvielfalt und Wasserqualität“, sagte Marie Pfeiffer vom WWF. Besonders bedroht seien Forellen.

Im März und April gab es bisher kaum Niederschlag:

Die Karte zeigt die Abweichung des Niederschlags in Österreich im Frühjahr 2026 für die Monate März und April im Vergleich zum Durchschnitt von 1991 bis 2020. In einigen Regionen beträgt das Minus bis zu 75 Prozent. Der Gesamtniederschlag liegt 63 Prozent unter dem Durchschnitt. Quelle: Geosphere Austria.

Die Naturschutzorganisation hat jetzt ein Schutzpaket für Österreichs Flüsse gefordert, darunter die Wiederherstellung von Auen, die Renaturierung verbauter Flussabschnitte und einen nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen. In Österreich würden oft über 90 Prozent der Flussabschnitte für die Wasserkraft abgeleitet. Die Betreiber müssten stärker in die Pflicht genommen werden, um die Gewässerökologie nachhaltig zu sichern.

Totschnig betont Folgen für Landwirtschaft
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat den fehlenden Niederschlag am Donnerstag als „große Herausforderung“ und „eine Folge des Klimawandels“ bezeichnet. Wie hoch die diesjährigen Trockenheits- und Dürreschäden ausfallen könnten, hänge von der Niederschlagsentwicklung in den nächsten Wochen ab. Totschnig sprach sich dafür aus, den Rohstoff Holz nachhaltig zu verwenden und „Wälder klimafit zu machen“.

Lesen Sie auch:
Auffällig war heuer vor allem die Kombination aus einem sehr trockenen Winter und einem extrem ...
Negativrekord
Trockenster Frühlingsstart seit 1858 verzeichnet
07.05.2026
„Leute sehen es ein“
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
02.05.2026

Österreich hat in diesem Jahr die trockenste März-April-Periode seit Beginn der Messungen im Jahr 1858 verzeichnet. Laut aktuellen Daten der GeoSphere Austria fiel im österreichweiten Flächenmittel um 63 Prozent weniger Niederschlag als im Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Der Mai folgte dieser Entwicklung bisher. Ein flächendeckender und nachhaltiger Regen ist laut aktuellen Prognosen nicht in Sicht, die Regenschauer und Gewitter der kommenden Tage dürften nur regional und vereinzelt auftreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
07.05.2026 12:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Österreich
Blitzschnelle Reaktion
Im Kung-Fu-Stil: Teenies weichen Messerstichen aus
Jetzt Tickets sichern!
Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna
In Haus bequem gemacht
Eindringling flog in Wien wegen Essensresten auf
Fotos von Pistolenmann
Raub in Wiener Apotheke: Belohnung ausgesetzt!
Obduktion angeordnet
Tochter (53) lebte monatelang neben toter Mutter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf