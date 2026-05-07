Diese vier Spieler verlassen den Eishockey-Meister

Dass Kasper Kotkansalo zu Kiekko-Espoo nach Finnland zurückkehren wird, wurde auch bereits im Vorhinein klargestellt, als der Verteidiger im Dezember zu den 99ers stieß. Aufgrund seiner starken Leistung hätten die Grazer den Finnen zwar gerne behalten, bissen aber auf Granit. Auch über den Abgang von Lukas Kainz war schon länger gemunkelt worden. Nun ist klar: Der 30-Jährige heuert bei den Black Wings Linz an.