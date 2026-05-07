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Abgänge bei 99ers

Diese vier Spieler verlassen den Eishockey-Meister

Steiermark
07.05.2026 12:09
Kotkansalo sprang für den verletzte Hora ein, wurde zur Stütze
Kotkansalo sprang für den verletzte Hora ein, wurde zur Stütze(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die 99ers genießen gerade ihren wohlverdienten Urlaub nach der langen und erfolgreichen Saison. Vier Spieler werden nach ihren Ferien nicht mehr mit dabei sein, wie der Klub nun auch offiziell bekanntgab. Im Hintergrund bastelt die Team-Führung schon an der neuen Mannschaft.

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Überraschend kam die Nachricht am Donnerstagvormittag nicht. Es war schon absehbar und teilweise sogar bekannt, dass einige Spieler den Eishockey-Meister verlassen werden: Die Verteidiger Nick Bailen, Kasper Kotkansalo und Anders Koch sowie Stürmer Lukas Kainz sind im Herbst nicht mehr dabei.

Abwehrreihen lichten sich
Bailens Wechsel zu den Vienna Capitals war schon länger bekannt, nachdem sich der Star-Verteidiger im Vertragspoker mit den 99ers verzockt hatte. Auf die weiteren Dienste von Anders Koch ließen die Grazer ihre Option verstreichen, der Däne ist damit nach nur einem Jahr schon wieder Geschichte.

Dass Kasper Kotkansalo zu Kiekko-Espoo nach Finnland zurückkehren wird, wurde auch bereits im Vorhinein klargestellt, als der Verteidiger im Dezember zu den 99ers stieß. Aufgrund seiner starken Leistung hätten die Grazer den Finnen zwar gerne behalten, bissen aber auf Granit. Auch über den Abgang von Lukas Kainz war schon länger gemunkelt worden. Nun ist klar: Der 30-Jährige heuert bei den Black Wings Linz an.

„Finale Gespräche laufen“
Vor allem die Grazer Abwehrreihen werden damit im nächsten Jahr stark verändert auftreten, nachdem auch Korbinian Holzer nach seinem Karriereende nicht mehr im „Bunker“ einlaufen wird. Mit David Maier (kommt vom KAC) ist bereits ein Neuzugang bekannt.

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„Die finalen Gespräche mit Spielern laufen auf Hochtouren, derzeit sind aber noch die einen oder anderen Fragezeichen offen. Wir wollen allerdings ohnehin den Großteil der Mannschaft behalten“, stellte Sportchef Philipp Pinter klar.

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