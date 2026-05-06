Fälbl: „Immer noch verpönt, auf Seele zu schauen“

Christoph Fälbl ist 60 Jahre alt! Da kamen allerlei Promis und Weggefährten ins Gloria Theater, um den Publikumsliebling zu feiern. Fälbl selbst spricht im krone.tv‑Interview offen über seinen Lebensweg, frühere Alkoholprobleme und den Schritt in die Therapie. Unter den Gratulanten: Adriana Zartl, Reinhard Nowak und auch Dompfarrer Toni Faber.