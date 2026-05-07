Dieses NATO-Land wirbt nun um die US-Soldaten

Zoff wegen Iran-Krieg: Europäer sehen keinen Bündnisfall

Deutschland gilt mit bisher rund 35.000 stationierten Soldaten als wichtigster US-Standort in Europa und als zentrales Ausbildungszentrum. Aus diesem Grund ist die Sorge bei einigen NATO-Partnern groß, dass Trump an den Fundamenten der transatlantischen Allianz rüttelt. Die jüngste Eskalation ist vor dem Hintergrund des Iran-Krieges erfolgt. Trump hatte westlichen Ländern vorgeworfen, die USA in ihrem Krieg gegen den Iran nicht unterstützt zu haben. Europäische Staaten wiederum betonten, sie seien vor Beginn des Konflikts nicht konsultiert worden. Zudem sehen sie die NATO-Beistandsverpflichtung in diesem Fall nicht als gegeben an, da die USA und Israel den Iran angegriffen hätten. Trump stellte zuletzt auch in den Raum, US-Truppen aus anderen europäischen Ländern wie Italien und Spanien abzuziehen.