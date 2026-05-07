Tochter (53) lebte monatelang neben toter Mutter

Mutter lag im Schlafzimmer

Als Polizisten bei der Wohnung anklingelten, öffnete ihnen die Tochter. Laut dem Einsatzprotokoll befand sich die 53-Jährige in einem psychisch stark beeinträchtigten Zustand. Auf die Nachfrage der Beamten, wo die Mutter sei, führte sie die Frau ins Schlafzimmer, wo die verweste Leiche der 86-Jährigen am Bett lag. Die Tochter gab in der Einvernahme an, sie hätte schon seit Wochen nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen. Sie dürfte aufgrund ihres Zustands nicht realisiert haben, dass ihre Mutter verstorben war. Die 53-Jährige wirkte ansonsten teilnahmslos, so die Polizei.