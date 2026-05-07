Der Fuschlsee lockt seine Gäste mit Eisbaden

Vereine sollen bei Kultur und Tradition mitwirken

Geschäftsführer Peter Lev kennt einige der möglichen Lockmittel abseits des Sommers: „Winterbaden, Alpaka-Wanderungen, Wandern im Winter.“ Diese Angebote sollen sowohl Tagesgäste als auch Nächtigungsbesucher anlocken. „Das gibt es alles schon. Wir müssen es nur ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen“, sagt Kari, die in Fuschl ein Hotel betreibt. Einer der sechs Ansatzpunkte der neuen Strategie heißt „365 Tage Berge & Seen“.