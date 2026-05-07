Der Fuschlsee lockt seine Gäste mit Eisbaden

Die neue „Strategie 2030“ des Tourismusverbandes Fuschlseeregion soll die Region um den Gästemagneten zur Ganzjahresdestination machen. Die Umsetzung des Plans ist im Einklang mit Einheimischen und Vereinen bis zum Jahr 2030 geplant.
„Gott sei Dank haben wir ein SL-Kennzeichen“, schmunzelt Albert Ebner, Hotelier aus Hintersee. Das Vorstandsmitglied des Tourismusverbandes (TVB) Fuschlseeregion spielt damit auf die neue Sommer-Verkehrsregelung in der Salzburger Innenstadt an.
Ein Gästetaxi ins Stadtzentrum ist somit kein Problem. Die Touristiker aus der Region sehen in der Nähe zu Salzburg einen der großen Vorteile der Fuschlsee-Gemeinden gegenüber anderen Salzkammergut-Destinationen.
Dieser Vorteil kommt allerdings vor allem im Sommer zum Tragen. Mit einer neuen „Strategie 2030“ will sich der Tourismusverband der sechs Gemeinden Fuschl, Hintersee, Faistenau, Ebenau, Hof und Koppl knapp zehn Jahre nach seiner Gründung für die Zukunft aufstellen. Vom starken Schwerpunkt auf den Sommer will die Region ein Stück weit wegkommen. „Ganzjährigkeit ist von ganz großer Bedeutung“, sagt TVB-Chefin Daniela Kari.
Vereine sollen bei Kultur und Tradition mitwirken
Geschäftsführer Peter Lev kennt einige der möglichen Lockmittel abseits des Sommers: „Winterbaden, Alpaka-Wanderungen, Wandern im Winter.“ Diese Angebote sollen sowohl Tagesgäste als auch Nächtigungsbesucher anlocken. „Das gibt es alles schon. Wir müssen es nur ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen“, sagt Kari, die in Fuschl ein Hotel betreibt. Einer der sechs Ansatzpunkte der neuen Strategie heißt „365 Tage Berge & Seen“.
Für die Einheimischen soll die Lebensqualität unter dem Ganzjahresbetrieb nicht leiden. Die lokalen Vereine wollen die Touristiker bei einem weiteren Schwerpunkt auf Kultur, Tradition und Kulinarik mit einbinden. Übrigens: Eisbaden geht auch jetzt, Anfang Mai, fast noch. Der Fuschlsee hat aktuell 15 Grad.
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