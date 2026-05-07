Raub in Wiener Apotheke: Belohnung ausgesetzt!

Täterbeschreibung

Beschrieben wird der Mann als schlank und 1,75 Meter groß, er hat helle Haut. Beim Raubüberfall trug er einen dunklen Trainingsanzug mit der Aufschrift PUMA, eine dunkle Baseballkappe, graue Handschuhe, dunkle Schuhe und war mit einer weißen FFP2-Maske vermummt. Bei sich hatte der Unbekannte einen schwarzen Stoffbeutel mit der Aufschrift „CarlO“.