Raub in Wiener Apotheke: Belohnung ausgesetzt!

Mit einer Pistole in der Hand hat ein Unbekannter – wie berichtet – im April eine Wiener Apotheke heimgesucht, die Angestellte bedroht und ist danach mit Bargeld geflüchtet. Nun hat die Polizei Fotos des Täters veröffentlicht – zudem wurde eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.
Der Unbekannte hatte am helllichten Tag die Apotheke in Liesing betreten. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit der schwarzen Faustfeuerwaffe, forderte Bares und ergriff im Anschluss daran mit Beute die Flucht zu Fuß in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße.
Täterbeschreibung
Beschrieben wird der Mann als schlank und 1,75 Meter groß, er hat helle Haut. Beim Raubüberfall trug er einen dunklen Trainingsanzug mit der Aufschrift PUMA, eine dunkle Baseballkappe, graue Handschuhe, dunkle Schuhe und war mit einer weißen FFP2-Maske vermummt. Bei sich hatte der Unbekannte einen schwarzen Stoffbeutel mit der Aufschrift „CarlO“.
Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Am Donnerstag wurden seitens der Polizei Fotos veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Die Exekutive ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder.
Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.
Für Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, wurde vom Verein der Freunde der Wiener Polizei eine Summe von 2000 Euro ausgelobt.
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