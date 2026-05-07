Riesen-Explosion: Reisebus kracht in Tanklaster

Häufig Verkehrsunfälle in Indonesien

Verkehrsunfälle sind in Indonesien keine Seltenheit. Busse, Züge und Straßen sind dort oft schlecht gewartet, wie „The Straits Times“ berichtet. Erst im April krachte in der Nähe eines Bahnhofs in Westjava ein Fernzug ​​in den letzten, nur für Frauen vorgesehenen Waggon eines stehenden Zuges. Dabei kamen 16 Frauen ums Leben, mindestens 90 Menschen wurden verletzt.