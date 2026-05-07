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16 Tote in Indonesien

Riesen-Explosion: Reisebus kracht in Tanklaster

Ausland
07.05.2026 12:52
Nach dem Crash fingen beide Fahrzeuge Feuer.
Nach dem Crash fingen beide Fahrzeuge Feuer.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Indonesien ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Crash gekommen: Ein Reisebus fuhr auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Tanklaster. 16 Menschen verloren bei dem Unfall ihr Leben.

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Erste Informationen deuteten darauf hin, dass einer der Busreifen geplatzt war. Daraufhin verlor der Buslenker die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen, so ein Polizeisprecher.

Opfer erlitten schwere Verbrennungen
Bei den Opfern handele es sich um 14 Buspassagiere und zwei Insassen des Tanklasters, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde. Vier Verletzte wurden nach dem Unfall auf der Insel Sumatra zudem ins Krankenhaus gebracht, drei von ihnen hatten den Angaben zufolge schwere Verbrennungen erlitten.

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Verkehrsunfälle sind in Indonesien keine Seltenheit. Busse, Züge und Straßen sind dort oft schlecht gewartet, wie „The Straits Times“ berichtet. Erst im April krachte in der Nähe eines Bahnhofs in Westjava ein Fernzug ​​in den letzten, nur für Frauen vorgesehenen Waggon eines stehenden Zuges. Dabei kamen 16 Frauen ums Leben, mindestens 90 Menschen wurden verletzt.

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