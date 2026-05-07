Warum Christoph Fälbl eine Strichliste führt

Offen über Alkohol und Therapie

Offen sprach Fälbl auch über ein Thema, das in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat: Alkohol. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es schwierige Zeiten gab, doch heute sagt er: „Es geht mir großartig.“ Seine Partnerin Michelle sei dabei immer sehr unterstützend gewesen, und sei es bis heute. Auch Therapie habe ihm geholfen.

„Ich gehe zur Therapeutin, die ist großartig und ich verstehe mich gut mit ihr“, so der Schauspieler und Kabarettist. „Ich finde, in unserer Gesellschaft ist es immer noch verpönt, dass man auf seine Seele schaut“, erzählte er. Wenn der Körper verletzt sei, gehe man zum Arzt und bekomme einen Gips. Bei seelischen Problemen sei das für viele immer noch nicht selbstverständlich. Gerade Männer in seiner Generation hätten oft gelernt: „Buben reden nicht über solche Sachen.“ Mittlerweile sehe er seit über 400 Tagen eine Verbesserung: „Ich führe immer noch Strichliste.“