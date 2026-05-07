Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alkohol-Probleme

Warum Christoph Fälbl eine Strichliste führt

Adabei Österreich
07.05.2026 12:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl feierte am Dienstag seinen 60. Geburtstag im Wiener Gloria Theater – und sprach dort ganz offen über Familie, Bühne, Alkohol, seinen Weg in die Therapie und dem Wunsch nach mehr Menschlichkeit.

0 Kommentare

Mit 60 Jahren fängt das Leben an, oder wie ging das nochmal? Naja, ist auch zweitrangig. Jedenfalls feierte Christoph Fälbl am Dienstagabend seinen runden Geburtstag. Nicht in kleinen Kreis, nicht daheim auf der Couch, sondern dort, wo er sich seit Jahrzehnten wohlfühlt: auf und neben der Bühne. Im Gloria Theater in Wien versammelten sich zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Kollegen, darunter auch seine ältesten Kinder Oscar und Fanny (insgesamt ist er fünffacher Vater), von denen er sich brav die Gratulations-Busserl abholte. Außerdem erzählte erzählte er der „Krone“, welche wichtigen Erkenntnisse er in den letzten Jahren gemacht hat.

Christoph Fälbl feierte im Gloria Theater seinen 60. Geburtstag.
Christoph Fälbl feierte im Gloria Theater seinen 60. Geburtstag.(Bild: Alexander Tuma)

Fälbl blickt auf eine jahrzehntelange Karriere auf der Bühne und vor der Kamera zurück. Dass dies so aufgegangen ist, war für den gebürtigen Wiener nie ein ausformulierter Plan. „Wenn du am Anfang Theater spielst, willst du eigentlich nur auf der Bühne stehen“, sagte er. Karriere, Ruhm, Durchbruch – all das sei damals nicht der Gedanke gewesen. „Ich wollte einfach spielen.“

Offen über Alkohol und Therapie
Offen sprach Fälbl auch über ein Thema, das in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat: Alkohol. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es schwierige Zeiten gab, doch heute sagt er: „Es geht mir großartig.“ Seine Partnerin Michelle sei dabei immer sehr unterstützend gewesen, und sei es bis heute. Auch Therapie habe ihm geholfen.

„Ich gehe zur Therapeutin, die ist großartig und ich verstehe mich gut mit ihr“, so der Schauspieler und Kabarettist. „Ich finde, in unserer Gesellschaft ist es immer noch verpönt, dass man auf seine Seele schaut“, erzählte er. Wenn der Körper verletzt sei, gehe man zum Arzt und bekomme einen Gips. Bei seelischen Problemen sei das für viele immer noch nicht selbstverständlich. Gerade Männer in seiner Generation hätten oft gelernt: „Buben reden nicht über solche Sachen.“ Mittlerweile sehe er seit über 400 Tagen eine Verbesserung: „Ich führe immer noch Strichliste.“

„Redet miteinander“
Und was wünscht sich einer, der 60 wird, für die nächsten Jahre? Für sich selbst nichts Kompliziertes. „Dass es mindestens so schön ist wie bis jetzt.“ Für alle anderen hat Fälbl einen besondereren Wunsch: „Redet miteinander und seid nicht so böse. Man muss nicht alles bewerten.“ Am Ende, sagt er, seien wir alle eins. „Es gibt keinen Unterschied.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
07.05.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Adabei Österreich
Alkohol-Probleme
Warum Christoph Fälbl eine Strichliste führt
Große Bestürzung
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
30 Jahre Mode-Magie
Designerin Michel Mayer: „Auf Wachstum sehr stolz“
Alf Poier teilt aus
„Der Song Contest ist ein einziges Politikum!“
Bewegende Worte
Harald Krassnitzer trauert um seine Mutter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf