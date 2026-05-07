Modezar Grüner investiert viel in den Online-Store

Das Modegeschäft Grüner ist der älteste Handelsbetrieb Kärntens. Seit über 150 Jahren steht der Name für Mode, Qualität und Beständigkeit. Seit 15 Jahren baut Geschäftsführer Gregor Grüner auch den Online-Store auf, die Umsatzzahlen sind toll. Zehn Personen arbeiten nur für den Online-Shop.
Das Modehaus Grüner ist bereits seit über 150 Jahren eine Klagenfurter Institution und beschäftigt heute 30 Mitarbeiter. Im Jahr 1868 von Ferdinand Grüner gegründet, entwickelte sich das Familienunternehmen von einem kleinen Galanteriewarengeschäft in Klagenfurt zu einer renommierten Modeadresse mit mittlerweile fünf Standorten. Heute führen Gregor und Kathi Grüner das Unternehmen bereits in fünfter Generation.
Online-Handel wichtiges Standbein
Geht man in den ersten Stock, spaziert man an der Ahnengalerie der Grüners vorbei. Ein Bild von Gründer Ferdinand Grüner im Geschäft ist zur Hälfte verdeckt. „Das soll heißen, dass seine Seele und sein Vermächtnis weiterhin da sind. Er sieht seinen Nachfolgern vom Himmel aus zu“, erklärt Gregor Grüner der „Krone“.
„Wir haben zwei Weltkriege überstanden, dazu die Corona-Pandemie. Es ist eine Geschichte, die Kraft gibt“, sagt Grüner, der wie sein Vater die Textil-Industrie in Deutschland studiert hat. „Ich hab’ bei einigen Konzernen wie Peek und Cloppenburg gearbeitet. 2010 kam ich nach Klagenfurt zurück. Und wir haben damals den Online-Store gegründet. Ich dachte mir, wir sind zu spät dran. Das Geschäft hat sich aber perfekt entwickelt.“
Online-Shop Nachbar vom Modesalon
Die Geschäftsflächen des Onlinehandels befinden sich nur wenige Meter vom Stammhaus entfernt, in der Klagenfurter Bahnhofsstraße. Dort befindet sich auch ein eigenes Fotostudio, wo die neuesten Modelle abgelichtet werden. Insgesamt zehn Mitarbeiter kümmern sich um den Online-Store von Grüner. Großinvestition soll noch mehr Kunden bringen. „Die Leute kommen ins Geschäft, zeigen uns Bilder vom Online-Store und probieren die Modelle. Passt es, wird es oft gekauft.“
10.000 Pakete werden in Rekordzeit verschickt
Grüner: „Mittlerweile machen wir im Geschäft und Online gleich viel Umsatz. Es gibt überall dieselben Preise. 55 Prozent aller Pakete gehen übrigens nach Deutschland“, erzählt der Unternehmer. Und trotzdem gäbe es im digitalen Geschäft einige Herausforderungen. Besonders Großkonzere würden durch das rasche Liefern den Druck erhöhen. „Aber wir halten Schritt und liefern auch gleich am nächsten Tag.“ 10.000 Pakete verschickt das Unternehmen jährlich.
Auch „Guggi“ wohnte bei den Grüners
Und es sollen noch mehr werden, denn Grüner investiert eine halbe Million Euro in „ein neues Shopsystem“ für bestehende und neue Kunden. Mit seinem Vater kommuniziert Gregor ebenso permanent: „Denn er hat die Erfahrung.“
Im Modehaus Grüner sind viele zu Gast. „Bei uns hat im ersten Stock sogar jahrelang Leopold „Poldi“ Guggenberger gewohnt, einer der beliebtesten Bürgermeister von Klagenfurt in der Geschichte. Er hatte hier ein Apartment.“ Auch für ruhmreiche Geschichten steht der Modesalon Grüner.
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