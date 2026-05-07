Modezar Grüner investiert viel in den Online-Store

Online-Shop Nachbar vom Modesalon

Die Geschäftsflächen des Onlinehandels befinden sich nur wenige Meter vom Stammhaus entfernt, in der Klagenfurter Bahnhofsstraße. Dort befindet sich auch ein eigenes Fotostudio, wo die neuesten Modelle abgelichtet werden. Insgesamt zehn Mitarbeiter kümmern sich um den Online-Store von Grüner. Großinvestition soll noch mehr Kunden bringen. „Die Leute kommen ins Geschäft, zeigen uns Bilder vom Online-Store und probieren die Modelle. Passt es, wird es oft gekauft.“

10.000 Pakete werden in Rekordzeit verschickt

Grüner: „Mittlerweile machen wir im Geschäft und Online gleich viel Umsatz. Es gibt überall dieselben Preise. 55 Prozent aller Pakete gehen übrigens nach Deutschland“, erzählt der Unternehmer. Und trotzdem gäbe es im digitalen Geschäft einige Herausforderungen. Besonders Großkonzere würden durch das rasche Liefern den Druck erhöhen. „Aber wir halten Schritt und liefern auch gleich am nächsten Tag.“ 10.000 Pakete verschickt das Unternehmen jährlich.