Pilnacek-Vertraute und Mitbewohnerin P. angeklagt!

Konkret geht es um die Aussage der Frauen gegenüber den Ermittlern, was mit dem privaten Laptop Christian Pilnaceks passiert sein soll. So gab Anna P., damals Mitarbeiterin von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), im Mai 2024 an, nicht mehr zu wissen, wann sie den Laptop des im Oktober 2023 verstorbenen Justiz-Sektionschefs zuletzt gesehen habe. Wurm sagte Ermittlern, sie habe den Laptop gesucht, aber nicht gefunden.