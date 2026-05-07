SPÖ steht bei Bildungsreform zwischen den Stühlen

Im „Krone“-Gespräch bestärkt er den pinken Minister zwar, wenn es um seine Vision für eine sechsjährige Volksschule, Inklusion im Unterricht oder die Verbesserung der Lehrerinnenausbildung geht. Gleichzeitig sieht er eine starke Sozialpartnerschaft aber als „Bereicherung“ an. „Man darf nicht einfach sagen, die Gewerkschaft würde alles nur blockieren, sondern man muss sie frühzeitig ins Boot holen“. Auch wenn diese von Beginn an eine kritische Haltung hätte. „Weil dann gut Gemeintes und Sinnvolles in den Hintergrund gerät und das wäre schade.“ Wiederkehr solle andererseits aber auch nicht beim ersten Gegenwind einknicken und neben Ankündigungen auch ins Tun kommen.