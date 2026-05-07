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Königin Máxima bringt royalen Glanz nach Venedig

Royals
07.05.2026 11:52
Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchten die Biennale in Venedig.
Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchten die Biennale in Venedig.(Bild: APA-Images / PA / FRANCESCA VIECELI)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Royaler Glanz bei der Biennale in Venedig: König Willem-Alexander und Königin Máxima machten am Mittwoch einen Abstecher in die Lagunenstadt, um an der Eröffnung des niederländischen Pavillons teilzunehmen. 

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Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posierte das niederländische Königspaar für die Fotografen, bevor es den niederländischen Pavillon feierlich eröffnete.

Und vor allem Máxima sorgte mit ihrem Look für eine große Überraschung: Die Königin, die normalerweise eigentlich für ihre farbenfrohen Outfits bekannt ist, kam zur Biennale nämlich ungewohnt dunkel gekleidet.

Königin Máxima und König Willem-Alexander eröffneten den niederländischen Pavillon bei der ...
Königin Máxima und König Willem-Alexander eröffneten den niederländischen Pavillon bei der Biennale in Venedig.(Bild: APA-Images / PA / FRANCESCA VIECELI)
Vor allem Máxima sorgte mit ihrem Look für Aufsehen.
Vor allem Máxima sorgte mit ihrem Look für Aufsehen.(Bild: APA-Images / PA / Matteo Chinellato)

Accessoires als Blickfang
Zum schwarzen, mit einer weißen Blüte bestickten Blazer kombinierte die 54-Jährige einen grauen Rock mit Blütenmuster. Beide Stücke stammten vom niederländischen Designer Mattijs van Bergen und zählen schon seit 2017 zu Máximas Garderobe.

Gleich mehrere Accessoires sorgten schließlich für einen Hingucker. Dazu zählte freilich der große, schwarze Strohhut, aber auch die mehrreihige Perlenkette. Und auch Máximas Gianvito-Rossi-Pumps mit transparenten Details waren ein echter Blickfang. Auch wenn sie das Aussteigen aus dem Boot zu einer sehr wackeligen Angelegenheit machten ...

Königin Máxima bei der Ankunft mit dem Boot
Königin Máxima bei der Ankunft mit dem Boot(Bild: APA-Images / PA / Matteo Chinellato)
Die Königin trug Hingucker-Pumps, die das Aussteigen aus dem Boot zu einer sehr wackeligen ...
Die Königin trug Hingucker-Pumps, die das Aussteigen aus dem Boot zu einer sehr wackeligen Angelegenheit machten.(Bild: APA-Images / PA / FRANCESCA VIECELI)

Royal-Fans lieben Máximas Look
Bei den Royal-Fans kam Máximas Glamour-Look jedenfalls sehr gut an. Auf Instagram, wo das Königspaar einige Eindrücke ihres Biennale-Besuchs veröffentlichte, sammelten sich rasch Kommentare wie „Königin Máxima sieht immer spektakulär aus“ oder „Mensch, sieht Máxima wieder einmal wunderschön aus.“

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die die niederländischen Royals auf ihrer Instagram-Seite geteilt haben:

Neben der Bildergalerie informierten Willem-Alexander und Máxima zudem über den niederländischen Beitrag zur diesjährigen Biennale, der demnach den Titel „Die Festung“ trägt. Er „thematisiert das menschliche Bedürfnis nach Selbstschutz und den Drang, die eigenen Grenzen, die eigene Lebensweise und den inneren Frieden zu bewahren“, schrieb der Palast.

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Und verriet weiter, dass der König und die Königin neben dem niederländischen Pavillon „auch die Beiträge anderer Länder, darunter der Ukraine, besichtigen“ wollten. „Der Besuch unterstreicht die Bedeutung niederländischer Kunst und Kultur auf internationaler Ebene.“

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