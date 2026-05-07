Königin Máxima bringt royalen Glanz nach Venedig

Gleich mehrere Accessoires sorgten schließlich für einen Hingucker. Dazu zählte freilich der große, schwarze Strohhut, aber auch die mehrreihige Perlenkette. Und auch Máximas Gianvito-Rossi-Pumps mit transparenten Details waren ein echter Blickfang. Auch wenn sie das Aussteigen aus dem Boot zu einer sehr wackeligen Angelegenheit machten ...