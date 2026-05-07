Karl Urban in der Fortsetzung des Fantasy-Krachers

Lange haben Fans gewartet! Jetzt ist „Mortal Kombat 2“ endlich im Kino, und das mit niemand Geringerem als „The Boys“- und „Herr der Ringe“-Star Karl Urban. Was den Neuseeländer an der Rolle des Johny Cage so gereizt hat und warum er perfekt Deutsch spricht, mehr dazu im Video.