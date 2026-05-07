Mit Namen des Bruders fünf Operationen erschlichen

Nach Freigang nicht zurückgekehrt

Nach einem Sturz bekam er medizinische Probleme mit seinem Knie, die er viel zu lange ignorierte. Jedenfalls so lange, bis er sogar in akute Lebensgefahr geriet – samt Rettungseinsatz. „Ich hatte Angst, dass mit meinem Namen die Polizei kommt. Deshalb habe ich den Namen und das Geburtsdatum von meinem Bruder gesagt“, erklärte er dem Richter, dem er auch immer wieder ins Wort fiel. „Der Arzt hat auch gemeint, dass zwei Tage später eine Amputation nötig gewesen wäre.“ Die E-Card vom Bruder hatte er nicht, betonte er mehrfach.