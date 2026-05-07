Rote Listen gefährdeter Tierarten nicht aktuell

Petition ins Leben gerufen

Der Tierschutzverein hat unter tierschutzverein.at/petitionen/rote-listen eine Petition für seine Forderungen online gestellt. Dort heißt es: „Österreich hat sich national und international verpflichtet, die Biodiversität zu sichern, das Monitoring zu stärken und Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die aktuellen Strukturen reichen dafür offenbar nicht aus: Rote Listen sind veraltet, Zuständigkeiten zerstückelt und Schutzmaßnahmen kommen zu spät.“