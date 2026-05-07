OeNB-Chef verrät:

Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld

Message Macht Medien
07.05.2026 05:00
0 Kommentare

Zwischen Leitzinsentscheidungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit ordnet Martin Kocher in einer neuen Folge „Message macht Medien“ bei Gerald Fleischmann die Lage der europäischen Geldpolitik ein. Der OeNB-Chef und frühere Wirtschaftsminister erklärt, warum Aussagen und bestimmte Formulierungen der Europäischen Zentralbank von den Märkten genauestens analysiert und interpretiert würden. Besonders alarmierend wird er mit Blick auf den Nahostkonflikt: Sollte die Straße von Hormuz länger blockiert bleiben, warnt Kocher vor einem deutlichen Preisschub. Wie stabil bleibt das System wirklich – und steht der nächste Schock bereits vor der Tür?

Alle „Message, Macht, Medien“-Folgen, auch zum Nachschauen, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!

Weitere Videos
Börse bestimmt Preis
Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“
Wirtschaft
Im Interview analysiert IHS-Chef Bonin die wirtschaftliche Lage Österreichs und warnt vor den ...
Message, Macht, Medien
Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“
Wirtschaft
Nahost-Konflikt, Energieversorgung, Blackout-Gefahr: Peter Vorhofer erklärt, wie gut Österreich ...
„In der ersten Stufe“
Gas, Benzin, Blackout: Das sagt unser Krisenchef!
Innenpolitik
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf