Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld

Zwischen Leitzinsentscheidungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit ordnet Martin Kocher in einer neuen Folge „Message macht Medien“ bei Gerald Fleischmann die Lage der europäischen Geldpolitik ein. Der OeNB-Chef und frühere Wirtschaftsminister erklärt, warum Aussagen und bestimmte Formulierungen der Europäischen Zentralbank von den Märkten genauestens analysiert und interpretiert würden. Besonders alarmierend wird er mit Blick auf den Nahostkonflikt: Sollte die Straße von Hormuz länger blockiert bleiben, warnt Kocher vor einem deutlichen Preisschub. Wie stabil bleibt das System wirklich – und steht der nächste Schock bereits vor der Tür?
Alle „Message, Macht, Medien“-Folgen, auch zum Nachschauen, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!
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