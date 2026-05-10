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Kasperl der Woche

Alkoholverbot – und Politiker greift zur Flasche

Wien
10.05.2026 16:00
Seit kurzem gilt am und rund um den Westbahnhof einen Verbotszone.
Seit kurzem gilt am und rund um den Westbahnhof einen Verbotszone.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Wollte er cool sein, Werbung für sich machen oder hat er ein anderes Problem? Die Stadt beschließt endlich das Alkoholverbot beim Westbahnhof – und ein grüner Politiker aus Mariahilf genehmigt sich gleich ein paar Schluck vor Ort.

0 Kommentare

Mit dem Verhältnis zwischen Politik und Alkohol ist es immer so eine Sache. Wenn Volksvertreter zur Flasche oder zum Glas greifen und sich dabei filmen, ist jedenfalls Vorsicht angesagt. Seit Freitag gilt am und um den Westbahnhof ein striktes Alkoholverbot.

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