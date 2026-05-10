Neue Details zur Freisetzung von „Timmy“

Freilassung bereits am 1. Mai

Die Freilassung sei bereits am Freitag, dem 1. Mai, eingeleitet worden, erklärte nun die Kanzlei, „auf Anweisung der Privatinitiative“, wie es heißt. Das Absperrnetz wurde entfernt, wodurch die Barge offen gewesen sei. Zur Unterstützung des Wals sei ihm mit Schläuchen eine Schlinge umgelegt worden, „in Umsetzung der Vorgaben durch die Privatinitiative“, wie es heißt. Die Freisetzung sei allerdings nicht gelungen und der Versuch bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden.