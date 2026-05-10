Vater von Hansi Flick kurz vor Clasico gestorben

Der deutsche Fußballtrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clasico gegen Real Madrid (21 Uhr) mit.
„Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, teilte der Klub die traurige Nachricht auf seinen Social-Media-Kanälen mit.
Spanische Medien berichteten, Flick wolle dennoch am Abend im Topspiel der spanischen Liga gegen Real an der Seitenlinie stehen. Barca liegt vor den ausstehenden vier Spielen elf Punkte vor dem Erzrivalen aus Madrid und kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen.
Mbappe fehlt
Real muss erwartungsgemäß auf seinen Stürmerstar Kylian Mbappe verzichten. Der französische Torjäger war nach seiner Oberschenkelverletzung erst vor wenigen Tagen wieder ins Training eingestiegen.
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