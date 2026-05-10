West Ham gegen Arsenal ab 17.30 Uhr LIVE

Arsenal und Manchester City stehen im Rennen um den englischen Fußball-Meistertitel vor Pflichtsiegen. City gilt am Samstag im Heimspiel gegen Brentford ebenso als Favorit wie die „Gunners“ tags darauf auswärts gegen West Ham United. Die Londoner liegen nach Verlustpunkten gerechnet zwei Zähler voran, weil die Truppe von Pep Guardiola am Montag bei Everton nur ein 3:3 erreichte, und tankten zudem mit dem Finaleinzug in der Champions League zusätzliches Selbstvertrauen.