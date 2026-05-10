13.000 Menschen gedenken Befreiung Mauthausens

Gedenkzug als zentrales Element der Befreiungsfeier

An der Befreiungsfeier nahmen Tausende Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus teil – darunter die letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager sowie zahlreiche Jugendliche. Der Gedenkzug bildet erneut das zentrale Element der Veranstaltung und führt durch das Gelände der ehemaligen Konzentrationslagerstätte.