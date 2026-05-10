Nun prescht NEOS-Chefin bei der Justizreform vor

Nun tat es ihr NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gleich und ließ in der ORF-„Pressestunde“ mit einer Ankündigung aufhorchen: „Ich freue mich, dass wir bei der politischen Einigung zur Bundesstaatsanwaltschaft sehr weit, nahezu fertig sind. Noch im Mai geht sie in Begutachtung“, so die NEOS-Chefin.