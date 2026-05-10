LASK gegen Red Bull Salzburg – ab 17 Uhr LIVE

Denn sollten die Roten Bullen nicht gewinnen, wäre der einstige Serienmeister schon vor der Schlussrunde aus dem Titelrennen. Die Salzburger reisen daher nach Linz, „um das Spiel dort zu gewinnen und damit aus einem Zweikampf um den Meistertitel noch einen Dreikampf zu machen. Das ist das, was in unserer Hand liegt, und dafür gilt es in den 90 Minuten alles, aber wirklich alles zu investieren“, sagte Trainer Daniel Beichler. Er sprach von einem „sehr formstarken LASK“ und hob die Arbeit seines Gegenübers hervor: „Seitdem Didi Kühbauer dort Trainer ist, haben sie sich stark verbessert, spielen insgesamt sehr stabil und haben seither deshalb auch die meisten Punkte geholt.“