14-Jähriger um 2 Uhr nachts mit Auto unterwegs

Früh übt sich – aber nicht so! Ein 14-jähriger Syrer aus Leonding (OÖ) wurde um 2 Uhr nachts mit dem VW Tiguan seines Vaters aufgehalten. Er wurde gleich doppelt angezeigt – wegen Fahrens ohne Führerschein, und weil er außerhalb der erlaubten Aufenthaltszeit im öffentlichen Raum unterwegs war.