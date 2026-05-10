14-Jähriger um 2 Uhr nachts mit Auto unterwegs

Früh übt sich – aber nicht so! Ein 14-jähriger Syrer aus Leonding (OÖ) wurde um 2 Uhr nachts mit dem VW Tiguan seines Vaters aufgehalten. Er wurde gleich doppelt angezeigt – wegen Fahrens ohne Führerschein, und weil er außerhalb der erlaubten Aufenthaltszeit im öffentlichen Raum unterwegs war.
Am Sonntag um 2 Uhr wurde ein Fahrzeuglenker in der Fiedlerstraße angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Lenker ein 14-jähriger syrischer Staatsbürger aus Leonding ist.
Jugendlicher an Vater übergeben
Da er nicht im Besitz einer entsprechenden Lenkberechtigung war und sich nach dem oberösterreichischen Jugendschutzgesetz außerhalb der erlaubten Aufenthaltszeit im öffentlichen Raum aufhielt, wurde er angezeigt. Die Fahrzeugschlüssel wurden abgenommen und dem 46-jährigen Vater übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.