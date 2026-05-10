TSV Hartberg gegen Sturm Graz – ab 17 Uhr LIVE

Sturm Graz muss wieder einen Weg zum Sieg finden. Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch ist zwar seit elf Ligaspielen ungeschlagen, aber in den jüngsten fünf Partien auch sieglos. Ein sechstes Remis könnte schon das Ende der Hoffnungen auf den Meister-Hattrick bedeuten. „Jetzt gilt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und alles reinzuwerfen“, erklärte Ingolitsch, der personell einige Unklarheiten hat. Mittelfeldmotor Jon Gorenc Stankovic und Stürmer Seedy Jatta sind erkrankt, Spielmacher Otar Kiteishvili kämpft mit muskulären Problemen. Ob das Trio sowie Belmin Beganovic und Arjan Malic, die in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, für Sonntag fit werden, wird sich kurzfristig entscheiden.