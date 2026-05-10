Song-Contest-Partymeile in Wien offiziell eröffnet

Alle Stars vor Ort

Das erste große Highlight des Bewerbs ist aber am frühen Sonntagabend vorgesehen, wenn alle heurigen 35 Teilnehmeracts über den traditionellen Türkisen Teppich defilieren, bevor im Rathaus selbst mit der Opening Ceremony dann letztgültig der Startschuss zum Megabewerb gegeben wird, der in der kommenden Woche die Bundeshauptstadt dominieren soll.