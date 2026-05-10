Wiener Derby! Rapid gegen Austria – ab 17 Uhr LIVE

Austria-Coach Stephan Helm ortete eine „richtig spannende Ausgangslage“ – und hofft auf Johannes Eggestein. Der Stürmer fehlte beim 1:1 im ersten Meistergruppen-Duell, beim 2:0 davor war er der Matchwinner. Eggestein sah ein Duell zweier Traditionsclubs, die den Anspruch haben, um den Titel mitzuspielen. „Aber ich glaube, dass beide Mannschaften dort stehen, wo sie es sich leistungstechnisch verdient haben.“ Für die Austria gehe es, eine gute Ausgangslage für das Saisonfinale zu haben. Da treffen die Favoritner daheim auf den LASK – der womöglich als Meister anreist. Helm will sich damit vorerst nicht beschäftigen. „An unserer Herangehensweise wird das nichts ändern“, meinte der Burgenländer. Prinzipiell würde er es seinem engeren Landsmann Dietmar Kühbauer gönnen. „Er ist jetzt plus minus 20 Jahre als Trainer dabei, da hätte er es sich verdient.“