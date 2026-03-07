Träume als Warnsignal: Wann man zum Arzt sollte

Träume können glücklich machen, verwirren oder beunruhigen. Manche begleiten uns noch am darauffolgenden Tag, andere sind Sekunden nach dem Aufwachen vergessen. Doch warum träumen wir überhaupt – und wofür ist das gut? Schlafmediziner Dr. Michael Saletu erklärt, was nachts im menschlichen Gehirn passiert.
Wie sind Ihre Ausflüge ins Reich der Träume? Haben Sie dort Superkräfte oder sehen Sie sich nur in banalen alltäglichen Situationen? Oder träumen Sie vielleicht gar nicht? „Viele Menschen denken tatsächlich, sie würden nicht träumen“, berichtet Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu. „Medizinisch ist das allerdings nicht korrekt. Wir träumen jede Nacht – auch dann, wenn wir uns nicht daran erinnern.“ Das „nächtliche Kopfkino“ gilt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.