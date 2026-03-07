Träume als Warnsignal: Wann man zum Arzt sollte

Wie sind Ihre Ausflüge ins Reich der Träume? Haben Sie dort Superkräfte oder sehen Sie sich nur in banalen alltäglichen Situationen? Oder träumen Sie vielleicht gar nicht? „Viele Menschen denken tatsächlich, sie würden nicht träumen“, berichtet Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu. „Medizinisch ist das allerdings nicht korrekt. Wir träumen jede Nacht – auch dann, wenn wir uns nicht daran erinnern.“ Das „nächtliche Kopfkino“ gilt – aus schlafmedizinischer Sicht – als wesentlicher Bestandteil gesunden Schlafs. Dr. Saletu erklärt im Folgenden, in welcher Schlafphase Träume entstehen, warum wir uns nicht immer an Inhalte erinnern und was Träume über unsere psychische Gesundheit aussagen.