Beim Toten handelt es sich um Mann aus Salzburg

Jetzt wurden neue Details zur Identität jener Wasserleiche, die am Salzachsee gefunden wurde, bekannt. Es soll sich um einen Mann aus Salzburg handeln. Laut der Polizei liegt offenbar kein Fremdverschulden vor.
Nach dem grausigen Fund einer Wasserleiche am Freitag bestätigt die Polizei auf „Krone“-Anfrage, dass es sich um einen Mann aus Salzburg handeln soll.
Obduktion soll Klarheit bringen
Nach bisherigen Erkenntnissen deute nichts auf ein Gewaltverbrechen hin, so ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.