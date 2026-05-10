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Eskortiert von Engeln hinauf in den Himmel

Kärnten
10.05.2026 15:01
Christi Himmelfahrt, eines der ältesten christlichen Feste, wird in Kärnten vielerorts mit einem ...
Christi Himmelfahrt, eines der ältesten christlichen Feste, wird in Kärnten vielerorts mit einem großartigen Augenschmaus begangen.(Bild: Pfarre Gottestal)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Anonyme Strippenzieher zwischen Erde und Himmel: Die Auferstehung zum Anschauen lockt als heiliges Spektakel am 14. Mai in einige Kirchen. Ein jahrhundertealter Brauch, der einem Kaiser gar nicht gefiel ...

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Experten tüfteln stets, wie man Kindern und Jugendlichen Wissen vermitteln soll, was das Lernen fördern könnte – eine mögliche Antwort auf diese Fragen gab es vor Jahrhunderten in der katholischen Kirche: Menschen jeden Alters sollen etwas sehen, es soll sie berühren, auf dass sie es verinnerlichen. Daher wurden Heiligenlegenden auf Wände und Bildtafeln gemalt, Fastentücher zeigen Bibelstellen und wichtige Szenen wurden oft sogar gespielt; wie die Weihnachts- und die Ostergeschichte.

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