Wenn Wöginger auftaucht, geht es um Postenschacher

Trotz Rückzug von der Spitze des ÖVP-Parlamentsklubs bleibt August Wöginger in Oberösterreich politisch präsent. Als Bezirksparteiobmann in Schärding ist er weiterhin fest in der Landespartei verankert. Für die ÖVP rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer könnte das mit Blick auf die Landtagswahl aber zum Thema werden.